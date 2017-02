A Polícia Militar tentou abordar o condutor de uma motocicleta que trafegava com dois ocupantes, pela Praça Arthur Bernardes, no bairro Bandeirantes, zona Nordeste, na noite desse domingo, 19, mas eles fugiram em direção ao bairro Progresso, zona Leste. As viaturas da PM não conseguiram localizar o veículo, mas no trajeto, o carona deixou cair um papelote de cocaína e duas garruchas no chão. Os policiais apreenderam o material.