O samba toma conta do Parque de Exposições

O primeiro dia de Desfiles das Escolas de Samba de Juiz de Fora, este ano no Parque de Exposições, foi sucesso total... Com muita alegria e os sambas na ponta da língua, os foliões que desfilavam e o público que assistia embalaram a noite desse sábado, 18.

A Corte Real acompanhou tudo de perto, caindo no samba. O Rei Momo, Eduardo Rodrigues dos Santos, participa do Carnaval da cidade desde criança. "Eu respiro samba", disse ele à equipe Diário Regional. Se candidatando para a corte pela 4ª vez, Eduardo revelou que é um sonho realizado. "Estou muito feliz em representar o Carnaval de Juiz de Fora. É muita responsabilidade, mas é gratificante para mim", comentou, emocionado.

A Rainha do Carnaval, Graciele Rocha, também se disse emocionada por ser a escolhida. "Já me preparo há um tempo para que pudesse alcançar o lugar. É um sonho meu e de todas as meninas que acompanham o Carnaval de Juiz de Fora. É muito satisfatório, uma emoção muito grande", contou, ressaltando que acompanha o trabalho das escolas desde criança. "O samba está em minhas veias", encerrou.

Eleita Primeira Princesa, Bianca Cardoso se candidatou pela primeira vez, representando a Turunas do Riachuelo. "Foi muito emocionante ser eleita. Fazer parte da Corte é um sonho", comentou.

Deysi Alves Silva, Segunda Princesa do Carnaval, também estava emocionada em representar as Escolas de Samba de Juiz de Fora. "Estou muito feliz em estar na Corte e poder representar minha escola do coração, Mocidade Alegre, e o Carnaval da cidade. Agora, é só curtir", destacou.

A Corte caiu no samba junto com cada Escola que passou pelo Parque de Exposições. O enredo da Unidos do Retiro, escola de coração de Eduardo, emocionou o Rei Momo, que cantou junto todo o tempo em que a escola esteve na passarela.

Nesse sábado, se apresentaram quatro escolas. Vale do Paraibuna, pelo Grupo B,abrindo a noite com o enredo "Omi - Acima de Deus Nada, Abaixo de Deus Água; A Criação do Mundo na Tradição de Yorubá". A Unidos das Vilas do Retiro, também pelo Grupo B, animou o público com uma homenagem a Juiz de Fora, no samba "Juiz de Fora Opus A Manchester Mineira, 50 anos de alegria no carnaval, sua história, eu me lembro, casos e curiosidades".



A terceira escola a se apresentar foi a Mocidade Alegre, pelo Grupo A, que reeditou o enredo de sucesso de 1.978, "Exaltação ao Rio São Francisco". O último carro da Escola trazia uma imagem do ator Domingos Montagner, que faleceu no ano passado, durante gravações da novela Velho Chico.

Encerrando a noite, também pelo Grupo A, se apresentou a Feliz Lembrança, com o enredo "Baco e o Milagre do Vinho no País do Carnaval", reeditado de 1.970.

Neste domingo se apresentam União das Cores, Partido Alto e Rivais da Primavera, pelo Grupo B e Turunas do Riachuelo e Real Grandeza pelo Grupo A. Os desfiles começam às 20h, logo após a apresentação inédita das Escolas Mirins.

Confira algumas das fotos da noite desse sábado. A cobertura completa você acompanha a partir desta segunda-feira, 20.

A Corte Real acompanhando tudo de Camarote. Da esquerda para a direita: Deysi Alves (2ª Princesa); Graciele Rocha (Rainha); Eduardo Rodrigues (Rei Momo); Bianca Cardoso (1ª Princesa).