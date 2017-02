Bombeiros controlam incêndio em apartamento na Getúlio Vargas

Atualizada às 14h08 de 18/02/2017

Equipes do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros trabalharam, desde o final da manhã desse sábado, 17, até as 14h, aproximadamente, na contenção de chamas em um apartamento localizado na esquina da Rua Batista de Oliveira com a Rua Getúlio Vargas, no Centro. Vizinhos perceberam labaredas saindo do local, nos fundos do prédio, e acionaram a corporação. Segundo testemunhas, o filho da proprietária do imóvel teria ateado fogo na casa e saído, em seguida.

Conforme informações da assessoria, os militares realizaram a contenção das chamas pela parte da frente do imóvel, para que pudessem entrar no local. O prédio foi evacuado, assim como todos os pontos de comércio ao redor. Veículos também foram retirados das proximidades.

Ainda segundo a assessoria, os bombeiros precisaram arrombar a porta do apartamento para entrar no local. Foi constatado que o incêndio estava concentrado em apenas um cômodo. Até o momento, não foram encontradas vítimas e as equipes já trabalham no rescaldo do local, para evitar possíveis focos que facilitem um novo princípio de incêndio.