Carnaval no Luiza de Marilac arrecada fundos para a instituição

O Lar de Idosos Santa Luiza de Marillac realiza neste domingo, 19, a 1º Edição do CarnaLuiza, de 14h às 18h,. O objetivo é arrecadar fundos para melhorias do Lar. O evento será realizado na Rua Furtado de Menezes, 47, bairro Furtado de Menezes, zona Sudeste.

O evento conta com música ao vivo, além das famosas marchinhas de Carnaval. Serão vendidos no local, cachorro quente e churrasquinhos, além de bebidas. A entrada é franca.

“Promover o encontro entre os moradores, apoiadores e a população em um momento de festa com o Carnaval, é essencial para a inserção e a manutenção do bem estar dos idosos”, destaca a administradora do Lar, Maria Fátima Fabre, ressaltando que o CarnaLuiza vai além da arrecadação de recursos.

Fonte: Assessoria