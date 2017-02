Homem é assassinado dentro de bar em Benfica

Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros dentro de um bar em Benfica, zona Norte, na noite dessa sexta-feira, 17. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds) da Polícia Militar (PM), o jovem bebia na companhia de um amigo, no estabelecimento localizado na Rua Evaristo da Veiga, quando um homem efetuou os disparos.

O amigo da vítima e o proprietário do bar relataram à PM que ouviram quatro tiros. O amigo estava de costas no momento, conversando com uma outra pessoa. De acordo com o dono do estabelecimento, a vítima ainda tentou correr em sua direção, pedindo socorro, mas não resistiu aos ferimentos e caiu, atrás do balcão, morrendo na hora. Uma equipe do Samu compareceu ao local para constatar o óbito e a Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia que resultou na localização de três projéteis de arma de fogo dentro do estabelecimento. Após o término dos trabalhos, o corpo foi removido pela funerária.

A esposa da vítima, em conversa com os policiais, relatou que suspeitava que o marido estivesse envolvido com tráfico de drogas e que ele já havia vendido um carro para quitar dívidas relacionadas aos entorpecentes.

O suspeito, que teria 20 anos, saiu do bar, fugindo a pé. Testemunhas relataram que ele havia chegado ao local em um Celta prata e depois o viram correndo nas redondezas.