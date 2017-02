Maratona agita segundo fim de semana do pré-carnaval de JF

Animação e muito fôlego são os pré-requisitos para os foliões no segundo fim de semana do pré-carnaval de Juiz de Fora. Entre este sábado e o domingo, 18 e 19, o “cardápio de Momo” oferecerá 21 atrações, sendo 18 blocos e um baile, além dos dois desfiles competitivos das escolas de samba, nos dois dias, no Parque de Exposições.

Blocos tradicionais como Domésticas de Luxo, do Mestre, Arrastão do Samba e Parangolé Valvulado estarão entre as opções, em 16 bairros e no Centro. Para a criançada foi programado o Trupifolia, com o grupo infantil Trupicada, às 14 horas de sábado, na Praça Armando Toschi, no Jardim Glória.

DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA

Os desfiles competitivos das escolas de samba de Juiz de Fora, que pela primeira vez acontecerão no Parque de Exposições, na zona norte, começarão neste sábado, 18, reunindo quatro agremiações. Promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), com coordenação da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesjuf), as apresentações terão início às 21h30, com previsão de término à 1h de domingo, 19. A abertura dos portões acontecerá às 18h.

Sábado (18/02)

* Vale do Paraibuna (Grupo B)

Enredo: “OMI - A Criação do Mundo na Tradição Iorubá, Acima de Deus Nada, Abaixo de Deus, Água”

* Unidos das Vilas do Retiro (Grupo B)

Enredo: “Juiz de Fora Opus - A Manchester Mineira - 50 Anos de Alegria no Carnaval, sua História, eu me Lembro, Casos e Curiosidades”

* Mocidade Alegre (Grupo A)

Enredo: “Exaltação ao Rio São Francisco”

* Feliz Lembrança (Grupo A)

Enredo: “Baco e o Milagre do Vinho no País do Carnaval”

Domingo (19/02)

Os portões do Parque de Exposições serão abertos às 16 horas, já que, a partir das 17 horas, acontecerá o desfile competitivo de três escolas mirins: Mocidade do Amanhã, Império da Torre e Herdeiros da Vila. Os desfiles oficiais têm coordenação da Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf), sendo realizados em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Confira a ordem dos desfiles das escolas tradicionais

* União das Cores (Grupo B) | Enredo: “Ao Cair da Noite na Floresta Encantada” (reedição do enredo de 1975)

* Partido Alto (Grupo B) | Enredo: “Chica da Silva, a Escrava que se fez Rainha”

* Rivais da Primavera (Grupo B) | Enredo: “Dos Bandeirantes ao Ciclo do Ouro em Minas Gerais”

* Turunas do Riachuelo (Grupo A) | Enredo: “Canto à Estrela... Dalva, um Ninho de Amor”

* Real Grandeza (Grupo A) | Enredo: “O Circo”

Após os desfiles, show do grupo Encaixe Perfeito.

Quem quiser prestigiar os desfiles competitivos no Parque de Exposições, no Jóquei Clube, zona norte, pode comprar os ingressos em três postos: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM – Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro), Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU/Zona Norte - Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899 – Benfica) e sede da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa - Avenida Rio Branco, 2.234 – Parque Halfeld – Centro).

Os eventos do pré-carnaval são promovidos ou apoiados pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e Funalfa. Confira a programação completa no hotsite pjf.mg.gov.br/carnaval.

Fonte: Assessoria