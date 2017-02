População volta a denunciar tumulto em blocos irregulares

Na noite dessa sexta-feira, 17, moradores das regiões Sul e central novamente usaram as redes sociais para denunciar blocos de Carnaval que não receberam o alvará da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e da Funalfa. No Morro da Glória, o evento que aconteceu ao redor de um bar, próximo a igreja, reuniu centenas de pessoas, deixou o trânsito impedido e resultou em muitas brigas.

Moradores relataram que não havia policiamento, já que a fiscalização havia sido concentrada no bairro São Mateus, zona Sul, local que a força-tarefa entre PJF e os órgãos de defesa tinham conhecimento dos tumultos gerados pelos eventos do fim de semana passado.

Acionada, equipes da Polícia Militar (PM) compareceram ao local do evento, por volta de 2h30 desse sábado, 18, a fim de monitorar os participantes e coibir crimes. Ao chegarem as viaturas, grupos começaram a atirar pedras, garrafas e pedaços de madeira contra dois dos veículos e os policiais. A equipe precisou usar armas não letais, disparando tiros de borracha, para conter os infratores. A perícia técnica foi acionada para contabilizar os danos e os autores foram encaminhados à delegacia. Ninguém ficou ferido.

JOVEM É ATINGIDO COM GOLPE DE FACA APÓS CONFUSÃO

De acordo com informações da Polícia Militar, no local, por volta de 1h, quando ainda acontecia o evento, um jovem de 18 anos foi abordado por três indivíduos que, usando de força física, lhe roubaram o boné. A vítima reagiu à ação e tomou o pertence de volta mas, neste momento, um dos suspeitos o golpeou com uma facada na perna direita.

O jovem se encaminhou ao HPS, onde a PM foi acionada para registro dos fatos. Ele permanece internado e precisou passar por cirurgia.

NO SÃO MATEUS

Um plano de ação, elaborado pela PJF em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil reforçou a segurança no bairro São Mateus, zona Sul, na noite dessa sexta-feira, especialmente nas Ruas São Mateus e Dr. Romualdo, onde foliões novamente se concentraram em um evento não autorizado. Ainda assim, os moradores do local reclamaram do tumulto, do impedimento do trânsito e de algumas brigas.