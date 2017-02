Ação integrada utiliza inteligência policial para evitar eventos de Carnaval irregulares

No fim de semana dos dias 10 e 11, um grupo de pessoas marcou um evento pelas redes sociais, que foi tratado como um bloco de Carnaval irregular. A ação causou tumulto pela quantidade de pessoas que aderiram ao evento, que tomou as Ruas Doutor Romualdo e São Mateus, bairro homônimo, zona Sul. Tanto na sexta-feira 10, quanto no sábado, 11, moradores relataram a presença de carros com som alto, e a dispersão do movimento durante a madrugada, após confronto com policiais militares. Na iminência da ocorrência de novos eventos, nesse final de semana, diversos órgãos somaram ações para evitar a ocorrência do encontro irregular.



Capitaneado pela Secretaria de Atividades Urbanas (SAU), o plano de ação conta com a participação de diversas forças da segurança pública, que têm de alguma forma atuação ligada a casos como esses. “Por meio de informações apuradas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar (PM), chegamos aos eventos agendados pelas redes sociais. Para evitarmos problemas futuros, adotamos providências e chamamos os órgãos competentes para que se envolvessem nessa conversa e indicar em que poderiam acrescentar”, destacou o titular da SAU, Eduardo Fácio.



Participaram do planejamento das ações, o Comissariado de Menores, a Guarda Municipal (GM), a Polícia Militar (PM), a Polícia Civil (PC) e a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), além da SAU. De acordo com Fácio, os órgãos também foram convidados a participar de uma reunião do Conselho de Segurança local.

“Ficou definido na reunião, que a SAU fiscalize a colocação de mesas e de cadeiras nas calçadas; a presença de som automotivo irregular, alvará e documentos de licenciamento, os ambulantes que não tenham permissão para comercializar produtos”, enumera o secretário.



Ainda de acordo com ele, todos os estabelecimentos na localidade foram notificados para que não vendam bebidas em vasilhames de vidro na área externa. O Comissariado de menores deve intervir para junto às autoridades para intervir em casos nos quais há a presença de crianças e adolescentes.



A Settra coibe irregularidades de toda a sorte no tráfego de veículos, a PC se comprometeu a enviar profissionais para dar cobertura às ações, e a GM deve dar suporte ao trabalho dos agentes da Settra e da SAU.

A PM impede que o espaço público seja obstruído, dissolvendo aglomerações, já que não se trata de um evento autorizado. “Além disso, a PM vai coibir a situação de tráfico de drogas, brigas, atos libidinoso praticados em via pública, entre outras situações. Esse grupo vai atuar na tentativa de fazer com que o evento não aconteça, porque ele não foi liberado. Os blocos carnavalescos que fazem parte da programação possuem uma autorização para funcionar. Todos eles contam com o apoio da Prefeitura, da PM e da PC, são organizados e orientados para que não incomodem a comunidade”, pontua Fácio, ele ainda acrescenta que, o bloco irregular não se assemelha às atrações oficiais.



A principal orientação para a comunidade, é que em qualquer situação como essa, dependendo do que acontece, a PM deve ser acionada. “A responsabilidade pode não da competência da PM, mas ela vai repassar e acionar o órgão responsável, e vai registrar o acontecido. É importante ressaltar a necessidade de apoiar a comunidade, porque esse tipo de ação traz um incômodo muito grande. Somos completamente favoráveis aos eventos, desde que sejam autorizados e organizados”, encerra o secretário.