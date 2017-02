Estação de Tratamento de Esgoto União-Indústria entra na fase final de construção

O projeto para as obras de despoluição do Rio Paraibuna existe há mais de 16 anos, porém, apenas em agosto de 2013, as intervenções tiveram início. Orçada em R$ 130 milhões, a iniciativa prevê a implantação de 40 quilômetros de tubulações ao longo do rio e nos principais córregos da cidade, além de cinco elevatórias e duas estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), uma no Bairro Santa Luzia e outra na comunidade de Granjas Bethel, a ETE União-Indústria, já em fase final de construção.

“A ETE receberá o produto coletado na região central do município, com uma vazão de até 860 litros por segundo, tratando 70% do esgoto em Juiz de Fora”, explicou o diretor de desenvolvimento e expansão da Cesama, Marcelo Mello do Amaral. De acordo com o diretor, atualmente, o acabamento da parte civil da obra está sendo finalizado, bem como a implantação das tubulações que coletarão os gases dos tanques Uasb que compõem a estação. Além disso, também está sendo executada a montagem dos equipamentos para o tratamento preliminar e os testes para verificação de vazamentos na tubulação.

Orçada em R$ 25 milhões, a ETE União-Indústria deverá entrar em fase de testes operacionais em junho, para, posteriormente, iniciar suas operações. “Com a unidade em funcionamento, temos a expectativa de dobrar nossa capacidade de tratamento, que deve subir de 10% para 20%. Nos próximos anos, esperamos tratar mais de 50% dos efluentes do município”, previu.

A previsão é de que, ainda no primeiro semestre de 2017, sejam finalizadas as obras da primeira fase do projeto, que incluem elevatórias e redes localizadas na margem direita do Rio Paraibuna, desde a Rua Benjamim Constant até a ETE União-Indústria. Serão necessárias, também, as obras da segunda etapa, englobando a implantação de coletores de esgoto nas margens dos principais córregos da cidade, como o de São Pedro e Tapera (com trabalhos já iniciados), e o d'Anta, Matirumbide e Yung, incluindo as respectivas estações elevatórias, para que, desta forma, este conjunto de obras seja interligado ao sistema construído na primeira fase do projeto.

fonte: assessoria