O Horário de Verão termina neste domingo, 19, a partir da 00 hora, quando os relógios das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste serão atrasados em uma hora. De acordo com os dados registrados pela Cemig, o consumo de energia reduziu em 0,5% em todo Estado. Com esta redução seria possível abastecer toda a cidade de Belo Horizonte por nove dias.

Eduardo Machado, assessor de comunicação da Cemig, disse que a real finalidade de adiantar o horário é justamente para fazer com que haja uma redução de sobrecarga de energia utilizada durante o período de pico entre 18h à 22h, quando as pessoas, geralmente, estão em casa.

“Com a economia feita com o Horário de Verão, seria possível abastecer a cidade de Juiz de Fora durante 22 dias seguidos” disse, comentando, também, que a economia não será sentida no bolso dos consumidores.

Segundo o Ministério das Minas e Energia, a medida possibilitou uma redução média de 4,5% na demanda por energia no horário de pico, e de 0,5% no consumo, o que equivale ao consumo mensal em energia da cidade de Brasília, que hoje possui 2,8 milhões de habitantes. Com isso, o ministério estima que tenham sido economizados cerca de R$147,5 milhões, que representam o custo evitado em despacho de usinas térmicas, para atendimento à ponta de carga no período de vigência.

HISTÓRIA DO HORÁRIO DE VERÃO

A ideia do Horário de Verão foi atribuída a Benjamin Franklin, embaixador dos Estados Unidos na França, que em 1.784 percebeu que o sol nascia antes das pessoas se levantarem de suas camas, durante alguns meses do ano. Logo, ele pensou que se os relógios fossem adiantados em uma hora naquele período, as pessoas poderiam aproveitar melhor a luz do dia ao entardecer e economizar velas. Já que ainda não existia luz elétrica na época.

As idéias do embaixador, porém, não despertaram o interesse das autoridades contemporâneas rapidamente. No Brasil, a medida foi instituída pela primeira vez no verão de 1931/1932, pelo então presidente Getúlio Vargas. Ele foi adotado 11 vezes entre 1931 e 1968, de forma descontinuada, voltando a ser aplicado no verão1985/1986. Desde então, a medida vigora continuamente, há mais de 30 anos.