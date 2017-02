Polícia prende homem que vendia drogas em casa no Aracy, zona Leste

Um homem de 23 anos foi preso por traficar drogas em sua residência bairro Aracy, zona Leste, na tarde dessa quinta-feira, 16. A Polícia Militar (PM) chegou ao suspeito através de denúncia. Segundo informações da PM, ao chegar ao local para averiguar a denúncia o autor tentou fugir pulando o muro dos fundos da casa, tendo acesso a um local de eventos de uma igreja.

O homem de 23 anos ainda levou uma sacola com um revólver calibre 38, carregado com cinco munições calibre 38, outra munição do mesmo calibre, além de oito buchas e cinco tabletes de maconha.

O avô do autor liberou o acesso da PM à residência, onde foi encontrada uma balança de precisão. O autor foi preso e as drogas apreendidas