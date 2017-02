Homem é assaltado ao sair para trabalhar e tem R$5 mil roubados

Um homem de 30 anos foi assaltado na manhã dessa quinta-feira, 16, na Rua Felícia Manoel de Oliveira, localizada no bairro Santa Cruz, zona Norte. A vítima foi abordada por dois homens em uma motocicleta , ao retirar seu carro da garagem para ir trabalhar.

Os assaltantes anunciaram o assalto e levaram a quantia de R$5 mil e um celular. Segundo a vítima, os autores fugiram por uma via que dá acesso ao bairro São Judas Tadeu. O homem ainda informou a Polícia Militar (PM) que estava com o dinheiro para pagar uma pessoa na Centrais Estaduais de Abastecimento (Ceasa) de Barbacena.