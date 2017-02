Nomeação de Moreira Franco não deve impedir continuidade das investigações

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso Mello, decidiu pela manutenção da nomeação do ministro Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência da República, na última terça-feira, 14. Ele entendeu que, a nomeação de alguém para o cargo de ministro de Estado, não deve ser tomada como uma tentativa de obstrução de investigações, ou até mesmo da Justiça.



A decisão vem sendo comparada à suspensão da nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil, em março de 2016, pelo ministro do STF Gilmar Mendes. A nomeação foi entendida por Mendes como uma forma de interromper as investigações contra o ex-presidente na Lava Jato.

De acordo com a cientista política e professora do Departamento de Ciência Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marta Mendes, a decisão de Mello sugere um retorno do STF aos parâmetros constitucionais. “O que é bom em face da instabilidade política que vive o país, instabilidade para a qual o Supremo tem contribuído sobremaneira. Isso porque a decisão do ministro se embasa na ideia de que é prerrogativa constitucional inviolável do presidente nomear e demitir livremente seus ministros”, pontua.



A professora explica que a decisão de Mello respeita a prerrogativa, algo que não foi feito no caso de Lula. “O argumento veiculado à época de que a nomeação de Lula visava blindá-lo das investigações na medida em que ele passaria à alçada do STF é descabida, e passa uma péssima impressão para a opinião pública que associa o foro privilegiado e o STF à impunidade”, avalia.



Para Marta, não é possível afirmar que a movimentação governista teria como objetivo obstruir as investigações. “Pode ser que a Lava Jato tenha chegado a um ponto de irreversibilidade dado seu impacto sobre a opinião pública, e a forma como atingiu em cheio a classe política, com suspeitas e denúncias contra parlamentares e políticos de quase todos os partidos. Certamente interessa ao governo ganhar tempo e minimizar os danos, uma vez que seu alto escalão (incluindo o próprio presidente) e muitos parlamentares da base de sustentação foram citados nas delações”, considera.

A cientista comenta que é possível o entendimento da existência de ‘dois pesos e duas medidas’ nas duas decisões. Por um lado, a ação de Gilmar Mendes feriu a prerrogativa privativa de o presidente ter o poder de nomear e demitir os ministros. Por outro, Mello respeitou o princípio.



Marta Mendes cita o trabalho do professor Rogério Arantes do Departamento de Ciência Política da USP, que analisou as duas decisões, e destacou que Gilmar Mendes levou apenas um dia para julgar. “(Ele) considerou apenas os áudios ilegais disponibilizados pelo juiz Sérgio Moro, e não não examinou os pressupostos tradicionais que justificam concessão de liminar (plausibilidade jurídica, periculum in mora, irreparabilidade do dano).”.

Celso de Mello, por outro lado, levou oito dias para emitir uma decisão, consultou o próprio presidente Michel Temer, e não reconheceu no pedido a ocorrência dos pressupostos acima, conforme a professora. “Além disso, enquanto Gilmar Mendes reconheceu a legitimidade dos partidos políticos para impetrar este tipo de mandado de segurança, Celso de Mello manteve o que está estabelecido na Constituição, nas leis e na jurisprudência, rejeitando o direito dos partidos políticos (no caso, o PSOL e a Rede) de impetrar mandato de segurança nessa situação”, acrescenta.



Outro ponto de diferença entre os casos, considerado por Marta Mendes, ressalta que o ex-presidente quando indicado por Dilma, já era alvo de investigações do Ministério Público (MP) na Lava Jato. Enquanto Moreira Franco ainda não é formalmente investigado, embora tenha sido citado em delações da investigação.



A permanência de Moreira Franco, de acordo com a cientista política, significa, por um lado, a manutenção de um aliado importante para dar seguimento à agenda do governo. Ao mesmo tempo, pode tornar o governo ainda mais frágil, à medida que as investigações avancem e novos fatos e evidências contra o ministro surjam.

“O importante é que a sociedade brasileira possa ter o máximo de informação e publicidade a respeito das investigações, esteja atenta às tentativas de desvirtuar o processo com manipulação política de fatos e informações. E cobre a aplicação dos mesmos critérios para todos os envolvidos”, encerra.