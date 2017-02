Dupla é presa após assaltar joalheria dentro de shopping

Dois homens foram detidos depois de assaltar uma joalheria dentro do Shopping Jardim Norte, na tarde dessa quinta-feira, 16. Um dos homens vestia roupas femininas, usava maquiagem e peruca, quando entrou na loja armado. A dupla anunciou a ação e levou várias peças do estabelecimento.



“Eles fugiram em um carro modelo Gol, e saíram do shopping deixando uma cancela e um carro da segurança danificados. Eles seguiram pela Avenida Bernardo Mascarenhas, onde abandonaram o veículo. Eles pararam uma caminhonete L200, que tinha dois passageiros. Eles tiraram o carona de dentro do carro e obrigaram o motorista a seguir”, explicou o tenente Geovane Garcia Muniz. De acordo com ele, os infratores mandaram o condutor seguir em direção ao bairro Borboleta, zona Oeste, onde viaturas estavam posicionadas, e montaram um cerco ao veículo.



Os homens foram presos em flagrante. As armas e a joias foram apreendidas e encaminhadas para a Primeira Delegacia