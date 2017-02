Inscrições do Cartão Passe Fácil Estudante estão abertas

Estão abertas, até o dia 31 de Março, as inscrições para o programa “Cartão Passe Fácil Estudante" uma iniciativa da Secretaria de Educação (SE), em parceria com a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra). O objetivo é auxiliar estudantes de baixa renda com a gratuidade no transporte público para o deslocamento até a escola.

Para garantir o apoio, o aluno deve estar matriculado em uma instituição de ensino municipal, residir a mais de um km da escola e ter renda familiar de até dois salários mínimos.

Os estudantes acima de 18 anos ou familiares que atenderem aos requisitos, devem procurar uma das unidades do Espaço Cidadão acompanhados da certidão de nascimento, casamento ou carteira de identidade, comprovante de residência (original e copia), renda familiar e comprovante de matrÍcula do aluno.

De acordo com a supervisora de transporte escolar, Maria Marta Raposo, é importante ficar atento ao prazo final das inscrições. “Em caso de dúvida, o estudante deve procurar a secretaria da escola ou comparecer a uma unidade do Espaço Cidadão, onde estão disponibilizadas todas as informações sobre o programa", ressalta.

Confira os endereços do Espaço Cidadão:

- Central: Avenida Barão do Rio Branco, 2.234, Centro;

- Sul: Rua Porto das Flores, 270, Santa Luzia;

- Norte: Rua Inês Garcia, 357, Benfica;

- Oeste: Avenida Presidente Costa e Silva, 1.800, São Pedro;

- Nordeste: Rua Santa Terezinha, 172, Santa Terezinha.