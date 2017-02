Mulher denuncia companheiro por porte ilegal de arma de fogo

Um homem de 53 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na manhã dessa quarta-feira, 15, na Rua Filonilia Carlota de Jesus, localizada no bairro Vila Olavo Costa, zona Sudeste. A companheira do homem ligou para Polícia Militar (PM) dizendo que havia encontrado uma arma de fogo em sua residência.

O autor contou para os policiais militares que tinha encontrado a arma, com a númeração raspada, em via pública e teria levado para casa. O homem foi preso em flagrante, mas passou mal e precisou ser conduzido ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Após o atendimento médico, o autor foi levado para a delegacia.