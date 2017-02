Apae JF retoma atividades parcialmente

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juiz de Fora (APAE/JF) retornou parcialmente suas atividades, nessa quarta-feira, 15, com atendimento aos assistidos. Alguns serviços continuam paralisados.

Devido aos atrasos no pagamento dos funcionários, o Ministério do Trabalho autorizou o bloqueio das contas da instituição, prejudicando toda comunidade que depende do atendimento da associação.

A Presidente da APAE-JF, Stella Façanha, contou que já foi pedido pela justiça o repasse da verba em janeiro, porém até o momento nada foi feito. “Não temos a intenção de entrar em conflito com a Prefeitura. Apenas queremos que tudo seja resolvido o mais rápido possível”, disse Stella.

Segundo Stella, a situação se complicou devido aos constantes atrasos no repasse do dinheiro por parte da Prefeitura. Atualmente o que mantém a instituição são doações da população que ajuda manter a associação.

A instituição também precisou negociar com alguns funcionários a colaboração na limpeza devido à falta de verba.

Segundo a presidente, o Deputado Estadual Isauro Calais (PMDB) encaminhou um pedido ao Governo de Minas para que seja firmada uma parceria entre o Estado e APAE/JF. No entanto até o momento não foi divulgada nenhuma resposta a respeito do requerimento.

COLABORAÇÕES

Os interessados em realizar doações podem fazer depósitos na conta bancária da associação, cujos dados são informados a seguir:

Caixa Econômica Federal

Agência: 2419

Operação: 003

Conta: 500022-8

Aqueles que quiserem identificar a doação precisam realizar o depósito de forma nominal, informando o CNPJ da Associação: 2159719-00001- 46.