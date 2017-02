Multa por inadimplência com IPTU 2017 pode chegar a 20%

O período de reclamações referente aos dados lançados no IPTU 2017 teve início nessa quarta-feira, 15, e segue até dia 10 de março. O secretário da Fazenda, Fúlvio Albertoni, orienta que os contribuintes fiquem atentos ao prazo para protocolar pedido de revisão. “No dia seguinte após término do prazo, o cidadão fica sujeito a pagar com multa, sendo que a primeira é de 2% e pode chegar até 20% se virar o ano sem pagar. A pessoa pode ainda ter seu débito executado judicialmente, aumentando os custos com os juros, ou protestado em cartório”, explica Albertoni, acrescentando que o não pagamento do imposto pode acarretar dificuldades na obtenção de crédito e financiamento e inscrição do nome no SPC e Serasa.

Os que não tiverem recebido o carnê pelos Correios devem se dirigir ao Espaço Cidadão (Avenida Barão do Rio Branco, 2.234, Centro, Parque Halfeld) portando o carnê do ano anterior ou o número da inscrição imobiliária. A emissão do documento também pode ser feita nos centros regionais (listados abaixo) ou pela internet no site da Prefeitura (pjf.mg.gov.br)

QUEDA NA INFLAÇÃO IMPACTOU REAJUSTE NESTE ANO

“Nos últimos anos estamos aplicando somente o índice inflacionário. Este ano, com a redução da inflação, houve um aumento menor em ralação aos anos anteriores. Em 2016 o aumento foi quase de 11%. Em 2017 o reajuste foi de 6,99%”, explica o Albertoni, acrescentando que este ano houve aumento do número de pessoas que efetuaram pagamento à vista, pois o reajuste foi menor que o desconto, ficando mais atrativo o pagamento em parcela única.

CENTROS REGIONAIS



- Centro Regional Sul (Rua Porto das Flores, 270, Bairro Santa Luzia);

- Centro Regional Norte (Rua Inês Garcia, 357, Benfica);

- Centro Regional Oeste (Avenida Presidente Costa e Silva, 1.800, São Pedro);

- Centro Regional Nordeste (Rua Santa Terezinha, 172, Bairro Santa Terezinha).