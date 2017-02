Marchinhas de carnaval são censuradas sob alegação de preconceito

Todos já conhecem a “Maria Sapatão”, a “Cabeleira do Zezé”, “O Teu Cabelo Não Nega” e tantas outras. Marchinhas tradicionais tornaram-se sinônimos de temperos que se misturam àquilo que é atual: as novas composições que sempre surgem para embalar a folia. Este ano parece que não será diferente. O bloco Domésticas de Luxo, atuante desde 1958, fará seu tradicional desfile no sábado, 18, com concentração marcada para 13h, no Parque Halfeld.

Este ano, alguns blocos do carnaval carioca não tocarão muitas marchinhas tradicionais (entre elas as citadas anteriormente) por as considerarem ofensivas e preconceituosas. Em Juiz de Fora, o bloco Domésticas de Luxo desfilará como todos os outros anos, apesar das acusações de racismo, que vieram à tona em 2015, nas redes sociais e em vários veículos de comunicação.

“As marchinhas tradicionais são sucesso a muitos anos. Eu acho que essas músicas antigas tem uma mensagem. Atualmente as letras são vazias de conteúdo. O que é tradicional, o que é bonito e o que é bom muitas pessoas tentam denegrir a imagem. Não se deve proibir o que já é tradicional e faz parte da nossa história”, avalia José Carlos Passos, o Zé Kodak, ressaltando que não há preconceito ou racismo no bloco Domésticas de Luxo.

O sociólogo Ricardo Maciel discorda. “De fato, ao analisar letras de marchinhas tradicionais, a gente se depara com coisas ofensivas. Em 2015 saiu um artigo na revista Fórum dizendo que o bloco era racista. Vejo uma certa ridicularização não só do negro, mas também da figura da empregada doméstica. Entretanto, esse bloco é muito antigo. É preciso entender que na época da sua formação não existia na sociedade uma articulação suficiente para se posicionar contra isso. Sob aspecto da sociologia é preciso entender que essas reivindicações surgiram a partir do momento em que novos grupos se formaram, como o movimento feminista, comunidades LGBTs e também os ligados às causas raciais”, explica Maciel, acrescentando que é preciso reavaliar as letras das composições, mas não censurar.