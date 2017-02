Suspeito de pedofilia é preso em flagrante no São Pedro

A Polícia Civil (PC) prendeu na tarde desta quarta feira, 15, um homem de 47 anos acusado de pedofilia.



O suspeito entrou em contato com a menina de 12 anos através de uma rede social em abril de 2016. Mas só obteve resposta em janeiro desse ano, quando iniciou conversas pornográficas com a garota.



De acordo com a vítima, o acusado teria enviado mensagens com teor pornográfico e tentava constantemente marcar um local para encontrá-la escondido da mãe.



A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que foi informada pela filha sobre as mensagens que estava recebendo. Ao receber a queixa, a PC iniciou uma operação para pegar o suspeito. A vítima foi orientada a marcar um encontro com o suspeito. A polícia iria acompanhar tudo de perto para pegar o suspeito em flagrante.



Um encontro foi marcado na tarde da última terça-feira, 14, e o suspeito compareceu no horário combinado com a vítima em um ponto de ônibus próximo à entrada do Serra Azul, bairro São Pedro, na região da Cidade Alta e foi preso em flagrante pela PC.



Os civis foram vistoriar a residência do suspeito e encontraram diversas roupas infantis, uma sacola cheia de preservativos e a foto de uma criança com aproximadamente 10 anos e uma declaração de amor para o pedófilo no verso da fotografia.



Na casa também foram encontrados mais quatro telefones móveis, além do celular que já estava com o suspeito.

A delegada do caso pediu a liberação do conteúdo das mensagens dos demais telefones ao Superior Tribunal Federal (STF) e acredita que indícios de outros crimes serão encontrados.



Durante a apresentação, o suspeito alegou não ter tido intenções sexuais com a vítima. “Eu não pretendia fazer mal nenhum pra ela. Eu queria ajudar, dar conselhos. Eu tenho 47 anos, ela é uma menina nova. Eu queria falar que tem que ter um namorado, que tem que estudar primeiro pra depois casar”, contou.



Ele alegou que gostaria de fazer amizade com a menina e que não imaginou que fosse ser acusado de pedofilia. “Eu peço desculpa. Se eu tiver que pagar por isso, eu vou pagar”, se referindo à mãe da vítima e à própria menina.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (CERESP) e deve responder por tentativa de estupro de vulnerável.