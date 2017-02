Mosquitos modificados geneticamente devem integrar estratégia de combate à dengue

A Secretaria de Saúde (SS) divulgou em audiência pública realizada na tarde dessa quarta-feira, 15, que vai inserir mosquitos modificados geneticamente em pontos de maior infestação do Aedes aegypti. A medida integra conjunto de ações de combate à dengue, zika e chikungunya.



De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Rodrigo Almeida, um novo Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LiraA) deve ser feito em março e ele deve indicar as áreas que serão os pilotos do projeto. De acordo com a titular da SS, Elizabeth Jucá, uma chamada pública deve ser feita após o resultado do LIRAa, para que o laboratório de produção dos mosquitos possa ser instalado.

A SS ainda informou durante a audiência que os locais onde os mosquitos foram inseridos, a incidência de espécies selvagens, que transmitem o vírus,diminuiu em cerca de 90%, nas áreas infestadas.