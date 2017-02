Adolescentes são vítimas de tentativa de homicídio no Santa Rita

Dois adolescentes de 16 e 17 anos ficaram feridos após uma tentativa de homicídio no bairro Santa Rita, zona Leste, na tarde dessa terça-feira, 14. Segundo informações da Polícia Militar (PM), dois jovens, de 18 anos, teriam efetuado disparos contra o adolescente de 16 anos, que foi atingido na cabeça. A outra vítima foi agredida fisicamente.

O adolescente de 16 anos foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). A vítima está em estado grave devida a uma hemorragia no crânio.

O crime foi motivado por desavenças entre os autores e as vítimas, que teve início no período que eles estavam acautelados no Centro Socioeducativo.