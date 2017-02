Sindicato dos Agentes Penitenciários inspeciona unidades prisionais em JF

Uma comissão formada por membros e diretores do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais (Sindasp), em conjunto com representantes da OAB, realizou, durante essa terça-feira, 14, visitas de inspeção em cinco unidades prisionais de Juiz de Fora. O objetivo é elaborar um relatório sobre a infraestrutura e as condições de cada instituição, que será encaminhado ao Ministério da Justiça, ao Governo de Minas Gerais e ao Governo Federal, na tentativa de subsidiar recursos a serem empregados na adequação e melhorias das unidades.

Foram inspecionadas a Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, a Penitenciária José Edson Cavalieri (PJEC), a Central Integrada de Escolta do Sistema Prisional (Ciesp), a Casa do Albergado José Alencar Rogêdo (CAJAR) e o Hospital dos Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa. O Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) também foi relacionado para a vistoria mas, devido à ausência de diretores na unidade no momento da visita, a entrada da comissão não foi franqueada.

"A Comissão notificou a Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap) para pedir que, em um momento oportuno, a unidade seja inspecionada", explicou o Diretor Executivo de Atuação Parlamentar e de Classe do Sindasp, Everaldo Márcio. Ele afirmou que a situação também constará no relatório, enfatizando que a comissão não enxerga motivos para que a inspeção fosse negada. "Diante do fato de que a unidade sofreu motins a dias atrás, entendemos que é importante que façamos esta visita", ressaltou.

Conforme o diretor, a inspeção é uma iniciativa do próprio Sindicato, motivada pelo cenário de crise nacional e estadual. "Queremos cobrar do governo mais recursos para adequar o sistema prisional na cidade, a fim de evitar o caos que aconteceu em outras regiões do país".

Durante as visitas, a comissão constatou um cenário de precariedade em todas as unidades. Segundo o diretor, foram observadas estrutura física inadequada, número de servidores insuficientes, instalações elétricas irregulares e falta de equipamento, além da superlotação. "A única unidade que não apresenta problema de excesso de detentos é o Hospital de Toxicômanos, que difere do cenário nacional, com apenas 35 presos, por estar interditado judicialmente", explicou Márcio.

As percepções da comissão serão acrescentadas ao documento a ser enviado aos órgãos públicos, o que será feito logo que o relatório for encerrado.