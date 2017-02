Prazo para reclamações sobre IPTU 2017 começa nesta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira, 15, o período de reclamações referente aos dados lançados no carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017. Quem tiver interesse na revisão deverá procurar o Espaço Cidadão JF, munido do carnê do ano vigente. Caso seja constatada a incorreção, o proprietário do imóvel ou representante legal (mediante procuração) deverá protocolar a reclamação até 10 de março.



Quem não recebeu o carnê pelos Correios poderá procurar o Espaço Cidadão JF ou os centros regionais (veja os endereços abaixo), munido do carnê anterior ou do número da inscrição imobiliária. O contribuinte também pode optar pela emissão do documento on-line, disponível no site da Prefeitura de Juiz d e Fora (PJF), no endereço: www.pjf.mg.gov.br/secretarias/sf/iptu/index.php.



A primeira parcela vencerá em 10 de março e o pagamento poderá ser realizado nas agências bancárias credenciadas - Banco do Brasil, Mercan til do Brasil, Santander Brasil, Bancoob e Caixa Econômica Federal. Nas lotéricas serão aceitos pagamentos de até R$ 2 mil. Itaú-Unibanco e Bradesco só receberão no caixa eletrônico de correntistas.

MULTAS POR ATRASO



No caso de atraso de até 15 dias no pagamento, a multa será de 2% sobre o valor total do imposto; de 16 a 30 dias, 4%; de 31 a 45 dias, 8%; acima de 45 dias, 15%. Para os que estiverem inscritos em Dívida Ativa (DA), a multa é de 20%.

O contribuinte que deixar de pagar o imposto terá o débito inscrito em DA no ano seguinte, com multa de mora de 20% e juros de 1% ao mês, podendo ser cobrado judicialmente (execução fiscal) ou extrajudicialmente (protesto em cartório).



Endereços do Espaço Cidadão JF e dos centros regionais

- Espaço Cidadão JF (Avenida Barão do Rio Branco, 2.234, Centro,

Parque Halfeld);

- Centro Regional Sul (Rua Porto das Flores, 270, Bairro Santa Luzia);

- Centro Regional Norte (Rua Inês Garcia, 357, Benfica);

- Centro Regional Oeste (Avenida Presidente Costa e Silva, 1.800, São Pedro);

- Centro Regional Nordeste (Rua Santa Terezinha, 172, Bairro Santa Terezinha).