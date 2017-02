No início da tarde dessa segunda-feira, 13, um jovem de 19 anos foi roubado dentro do ônibus Nova Benfica, sentido bairro. Três indivíduos levaram sua mochila e seu celular.

A vítima fez a denúncia na unidade do Programa Ambiente de Paz (Pamp), em Benfica. De acordo com o Registro de Evento e Defesa Social (Reds), da Polícia Militar, o jovem reagiu ao assalto. Já fora do coletivo, a vítima foi agredida com soco na boca. Os autores fugiram em direção ao bairro Jóquei Clube.