Cinco assaltos no Esplanada podem ter sido cometidos pelo mesmo homem

Cinco adolescentes, com idades entre 15 e 18 anos, compareceram à Delegacia da Polícia Civil na manhã dessa segunda-feira, 13, para dar queixa de assalto.

De acordo com informações da Polícia Militar, todas as vítimas foram roubadas na rua Coronel Antônio Costa Pacheco Filho, no bairro Esplanada, zona Norte da cidade. Uma delas, ao chegar em casa, contou ao tio que foi abordada por um motociclista. Alegando estar armado, o homem exigiu que o jovem entregasse o celular.

As outras vítimas relataram as mesmas características físicas do indivíduo e o mesmo modo de abordagem.