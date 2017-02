Tenente-coronel Emerson Ramalho assume comando do Corpo de Bombeiros

Em Solenidade de Passagem de Comando do 4° Batalhão do Copo de Bombeiros Militar (CBM), O tenente-coronel Emerson Ramalho dos Santos assumiu a chefia do Batalhão oficialmente, substituindo o Major Alexandre Gomes Rodrigues.

A cerimônia de posse aconteceu no auditório da 4ª Região Integrada de Segurança Pública (4ª Risp), no bairro Santa Lúcia, zona Norte.

No discurso de passagem do posto, o ex-comandante major Alexandre agradeceu o apoio durante o tempo em que ficou à frente da corporação, a Deus, a Jesus, a família e a tropa.

Durante a Solenidade foi destacado a importância da rotatividade e das passagens dos oficiais por diferentes etapas da carreira militar foram, sendo esses, uns dos motivos para a mudança no comando.

Estiveram presentes o prefeito Bruno Siqueira, a vereadora Sheila Oliveira, representando a Câmara Municipal e autoridades das demais forças de segurança pública.