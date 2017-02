Processo no STF avalia legalidade de movimentos grevistas para forças armadas

A paralisação dos Policiais Militares do Espírito Santo terminou na última sexta-feira, 10, após uma semana, com os profissionais concordando em retomar os postos de trabalho no sábado, 11. Embora o movimento tenha terminado sem que os policiais conseguissem o reajuste pedido, o Governo do Estado acordou uma série de ações. O curto período de duração do protesto foi o suficiente para gerar um prejuízo calculado em R$ 300 milhões aos lojistas segundo a Federação do Comércio e Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES).



No entanto, outro prejuízo que precisa ser considerado é o efeito de desordem gerado na população. “Qualquer movimento grevista na área de segurança causa a sensação de impunidade. Quando isso acontece, como consequência temos o aumento do cometimento de crimes. Esse é o grande perigo deste tipo de movimento na segurança pública. Mesmo com o exército cobrindo o efetivo parado da PM, mas as pessoas continuam sentindo insegurança” comenta o ex-juiz e secretário de Segurança Pública e Cidadania, José Armando da Silveira.



Embora o movimento tenha gerado situações muito negativas, o secretário comenta que o acontecido despertou a atenção das pessoas para as forças policiais. “Você não se entende com o seu vizinho, tem muita vontade de agredi-lo, mas não o faz por causa da PM e da sensação de punibilidade que ela traz. Quando fica sabendo da greve, atravessa a rua e bate no vizinho, porque sente a impunidade, quando vê que, quem pode puni-lo está de braços cruzados, se sente mais a vontade para esse tipo de ação”, exemplifica.



Silveira comenta que essa sensação de impunidade é falsa. “Há um grande engano para aqueles que pensam estar impunes. Esses crimes serão devidamente apurados depois, de imediato”. Sobre a legalidade do movimento policial, ele comenta que o conceito jurídico indica que a PM não faz greve e, deveria estar sempre à disposição da autoridade governante. Ou seja, a instituição não poderia ser atrelada a partidos políticos, embora individualmente, o policial seja resguardado e possa apresentar posição política.



“A lei da greve prevê que os trabalhadores possam aderir a esse tipo de movimentação, no entanto, a legislação é omissa quanto às forças armadas. Havia um processo no Supremo Tribunal Federal (STF), que tratava dessa questão, e agora ela deve voltar à pauta. Eles podem entender pela legalidade, ou pela ilegalidade. Se o entendimento foi pela ilegalidade, policiais que aderem a greves, como a do Espírito Santo, poderão ser exonerados”, avalia Silveira.



Para o ex-juiz é dever do Estado cuidar das condições trabalhistas dos policiais. “Com ou sem greves o Estado deve estar atento, mas também é preciso agir dentro das possibilidades. Estamos em meio a uma crise, lutando com muita dificuldade, e os funcionários, tanto públicos, quanto privados não podem ter tudo o que querem. É essencial ter bom senso”, considera.



No caso de a decisão do STF ser pela ilegalidade da greve para policiais, as negociações devem se dar no campo político, especificamente. “Precisamos olhar para as circunstâncias do país. A maioria dos Estados estão sem pagar o 13º salário, o Rio Grande do Sul, por exemplo, está parcelando os salários. A PJF não atrasou nenhum pagamento para o funcionalismo. Recebemos 13º, o salário de dezembro e a janeiro, e a folha de pagamento de fevereiro já está em andamento. É mais importante receber, do que forçar a concessão de um aumento, e causar um atraso. As pessoas precisam receber em dia para saber com que recursos podem contar”, encerra o secretário, que também frisou a necessidade do empenho na economia e na contenção dos gastos, também com o objetivo de frear os atrasos nos pagamentos.