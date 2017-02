PM registra ocorrências em blocos não oficiais

Os primeiros blocos oficiais do Carnaval 2017 em Juiz de Fora começaram a desfilar na manhã do último sábado, 11, mas alguns foliões organizaram eventos paralelos à programação, causando tumulto em alguns pontos, como por exemplo, entre as Ruas Doutor Romualdo e a São Mateus, no bairro homônimo, onde uma multidão se reuniu nas noites da sexta-feira, 10, e do sábado, 11. Nos dois dias, houve confronto com a Polícia Militar (PM), no qual os oficiais precisaram usar instrumentos como sprays de pimenta.



O movimento na sexta-feira,10, foi dispersado por volta das 3h. No sábado, 11, por volta das 2h. De acordo com testemunhas, um carro modelo Gol era utilizado com equipamento de som. A PM fiscalizou o veículo nos dois dias. Os policiais chegaram a tirar os equipamentos e objetos de dentro do automóvel, mas logo depois o motorista foi liberado. Os moradores da região reclamaram nas redes sociais sobre o incômodo do barulho, som alto. Além disso, também expuseram outras situações de perturbação, como a sujeira deixada pelos foliões, e por vários participantes do grupo urinarem nos muros e portões dos imóveis.



Também segundo testemunhas, frequentadores de um bar da região utilizaram a logo do estabelecimento para organizar o encontro, embora não tivessem autorização dos proprietários para fazê-lo. “Inclusive, na hora do evento, o bar estava fechado”, disse uma das testemunhas que preferiram não ser identificadas. De acordo com a Secretaria de Atividades Urbanas (SAU), a pasta tem atuado no bairro São Mateus desde dezembro, intensificando a fiscalização dos estabelecimentos da região.



A SAU confirmou que foi feita uma reunião com os responsáveis pelo estabelecimento, ocasião em que foi esclarecido que o bloco não seria patrocinado, pelo bar. A pasta também reforçou que medidas de segurança foram acertadas, para preservar a comunidade e o entorno, como o fechamento antecipado dos estabelecimentos na sexta-feira.



A secretaria tem buscado parcerias com outras pastas, como a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), a Guarda Municipal (GM) e a Polícia Militar (PM) para o monitoramento da área, com a intenção de coibir as irregularidades relacionadas às posturas indicadas pelo Código do Município, como, por exemplo, o comércio de produtos em via pública, uso indevido de mesas e cadeiras sem autorização e o abuso na utilização de som automotivo. “Além disso, a SAU irá solicitar aos órgãos de segurança presentes no município uma reunião para que seja discutido a intervenção de cada instituição na tentativa de que situações como esta não mais ocorram”, diz em nota, a pasta.



Outros problemas foram registrados no bairro Três Moinhos, zona Leste, no domingo, 12. Um jovem de 18 anos foi detido, durante um bloco pré- carnavalesco, também fora da programação oficial. Policiais militares fizeram a patrulha pela região, na qual havia queixa de brigas. O rapaz, ao ser abordado, não acatou as ordens dos policiais, e precisou ser contido com força.



Houve confronto com a população local, sendo necessário o disparo de nove munições não letais. O jovem precisou ser atendido no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

OUTRAS OCORRÊNCIAS



Alguns blocos carnavalescos foram alvo de reclamações da população do entorno, que ficou incomodada com o lixo nas ruas após a festa, e a quantidade de foliões que urinam nos muros e paredes dos imóveis. “O lixo foi recolhido, mas as ruas continuam com um cheiro muito ruim de urina depois do bloco que acontece entre a Rua Espírito Santo e a Rua Santa Helena, no Granbery. Percebemos isso como um desrespeito. O Demlurb varreu as ruas, mas como não a lavou, o cheiro continua muito ruim, mesmo tendo 10 banheiros químicos na região, as pessoas continuaram urinando na rua”, destacou um morador da região sem se identificar.



Na dispersão do bloco, um acidente deixou uma mulher de 37 anos e duas crianças, de cinco e 10 anos feridas na Rua Espírito Santo, região central. A condutora teria perdido o controle do veículo, que colidiu com outros dois automóveis e capotou em seguida. Os ocupantes do carro foram encaminhados à Santa Casa.