Mãe e filho são feitos reféns em assalto na Zona Norte

Uma mulher de 54 anos e o filho de 17 foram vítimas de um assalto em sua residência, em um condomínio na Zona Norte da cidade. Dois adolescentes de 16 anos, e outro que não teve idade divulgada, roubaram duas TVs, um monitor, um notebook, um celular, um violão e uma guitarra, um carro do modelo Ford Ka e, aproximadamente, R$1.400. Os suspeitos estavam armados com dois revólveres.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mãe, ao escutar o disparo do alarme da casa ao lado, saiu para verificar o que estava acontecendo. Ela viu três indivíduos pulando a cerca que separa sua propriedade da casa do vizinho. Após entrar na residência, as vítimas foram trancadas no banheiro, possibilitando o livre acesso dos menores pelo local.

Durante registro da ocorrência, os militares mostraram álbum de fotos de possíveis suspeitos às vítimas, que reconheceram dois deles. Os militares deslocaram-se até as residências dos menores infratores e fizeram diligências em outros locais, porém eles não foram encontrados.