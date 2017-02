Policias são agredidos durante bloco de carnaval não autorizado

Na noite do último domingo, 12, de acordo com a Polícia Militar (PM), uma viatura, ao realizar patrulhamento de rotina no bairro Três Moinhos, Zona Leste, deparou-se com uma briga generalizada e atos de vandalismo na rua Diva Garcia, durante evento pré-carnavalesco não autorizado pela Prefeitura.

Após abordagem, um jovem de 18 anos foi preso por não acatar as ordens dos policiais militares e incitar violência contra os mesmos.

Ainda de acordo com a PM, pessoas presentes começaram a chutá-los e também arremessaram copos e garrafas de vidro contra eles. Para conter a confusão, os policiais atiraram nove vezes, com munição não letal, para dispersar os agressores. Com a chegada de outras viaturas a situação foi controlada.

Ao resistir à prisão, o jovem sofreu leves escoriações nas costas e foi encaminhado ao HPS. Após ser medicado e liberado, o mesmo foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.