Comarca de JF lança projetos e anuncia construção do novo fórum

Nesta sexta-feira, 10, em solenidade no Fórum Benjamim Colucci, a Comarca de Juiz de Fora lançou dois importantes projetos, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Seeu) e o Núcleo Regional do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ). Além do prefeito Bruno Siqueira, estiveram presentes o deputado estadual Izauro Calais, os vereadores Sheila Oliveira e José Márcio Guedes, o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o desembargador Geraldo Augusto de Almeida e o juiz diretor do Fórum da Comarca, Paulo Tristão Machado Júnior, entre outras autoridades do Judiciário e das polícias Civil e Militar.

Com o Seeu, a partir de agora, os prazos para concessão de benefícios aos presos que estão cumprindo pena serão controlados automaticamente. Além de Juiz de Fora, o Seeu está em funcionamento em Governador Valadares e em fase de implantação em Uberlândia, Patrocínio e Montes Claros. Em Betim a instalação foi concluída e a cerimônia para marcar o funcionamento do sistema será na segunda-feira, 13.

Os trabalhos para o funcionamento do Seeu no estado começaram ainda no primeiro semestre de 2016, com a digitalização de documentos relacionados à execução penal para a inclusão no sistema. A meta do TJMG é torná-lo uma das principais ferramentas voltadas para aprimorar o sistema de justiça criminal. A iniciativa também contribuirá para diminuir a superlotação nos presídios. O cronograma do tribunal prevê que 27 comarcas sejam beneficiadas com o funcionamento do sistema nos próximos meses.

Na prática, o Seeu facilita o controle processual da execução da pena. Os processos são informatizados, o que permite a automatização dos cálculos para a concessão de benefícios, como a progressão do regime. O próprio sistema emite avisos eletrônicos ao juiz, indicando os processos que têm os requisitos para a concessão de algum benefício. O uso dessa ferramenta contribui para que não haja atrasos na observação dos prazos, pois as informações processuais estão permanentemente atualizadas. Ao mesmo tempo, por ser completamente eletrônico, o sistema elimina a realização de várias tarefas, antes executadas manualmente.

No caso dos núcleos regionais do PAI-PJ já houve a instalação de unidades em Belo Horizonte, Barbacena, Divinópolis, Itaúna, Ipatinga, Governador Valadares e Teófilo Otoni. O objetivo do núcleo é acompanhar os pacientes judiciários de regiões específicas do estado, de forma a garantir o acesso de cada um deles ao tratamento adequado. Também é objetivo do núcleo ampliar os laços sociais dessas pessoas que, em situação de sofrimento psíquico, cometeram crimes e foram dirigidas para a internação ou para o encarceramento dentro do sistema prisional, rompendo os vínculos com a família e a sociedade em geral.

Ainda no encontro, o vice-presidente do TJMG, desembargador Geraldo Augusto, anunciou o projeto de construção do novo fórum em Juiz de Fora, previsto para ocupar uma área de 11,5 metros quadrados na área denominada “Terreirão do Samba”, ao lado da sede da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). A construção contemplará um prédio com sete andares e equipamentos de ponta: "Esperamos ter agora um espaço digno para a população e os funcionários. Hoje temos esse espaço, com apenas quatro andares dos dez previstos. Desde a última mudança, esse fórum já estava defasado. O projeto está totalmente adequado e já prevê os processos judiciais eletrônicos, visando a celeridade. Aproveito a oportunidade também para agradecer ao prefeito Bruno Siqueira, que se empenhou na gestão passada e continua nos apoiando, com a doação do terreno que sediará o novo fórum. Esse espaço também é um filho dessa cidade".

