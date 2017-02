Adolescente é estuprada por dois homens no Sagrado Coração

Uma adolescente de 13 anos teria sido estuprada por dois homens na madrugada desse domingo, 12. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mãe da vítima disse que os autores teriam colocado a jovem em um carro, a levado para o bairro Sagrado Coração de Jesus, zona Sul, e abusado sexualmente da adolescente.

O crime teria ocorrido das 22h de sábado, 11, até a manhã do domingo. Ainda segundo a mãe da adolescente, ela teria contado várias versões do ocorrido, entre elas a de que os autores teriam colocado um lenço no nariz da vítima, a fazendo adormecer. A adolescente foi levada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) para constatação do estupro.