Carro capota e deixa mãe e filhas feridas no Grambery

Uma mulher de 37 anos e duas crianças, de 5 e 10 anos, ficaram feridas após o carro em que estavam perder o controle na Rua Espírito Santo, localizada no bairro Grambery .

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a condutora do veículo, mãe das duas crianças, perdeu o controle próximo à Rua Santos Dumont, bateu em um carro que estava estacionado a direita da pista, em seguida bateu em outro veículo a esquerda e posteriormente capotou.

As vítimas do acidente foram socorridas até o hospital Santa Casa.