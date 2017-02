Construção do novo Fórum em JF é anunciada oficialmente

Durante solenidade realizada na tarde de sexta-feira, 10, foi anunciada, oficialmente, a instalação do Núcleo Regional do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ) e o anúncio da construção de um novo fórum na Comarca de Juiz de Fora. A cerimônia teve a presença de diversas autoridades, entre elas o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Geraldo Augusto, que representou o presidente do Tribunal, desembargador Herbert Carneiro.

Em seu discurso, o primeiro vice-presidente enalteceu a atual gestão e seus esforços para garantir melhorias para a efetiva prestação jurisdicional, com a oferta de ferramentas adequadas e eficientes. O magistrado também falou sobre a construção do novo fórum, apresentando o projeto definitivo da obra, que, ele ressaltou, “é um sonho de quase cinco décadas”.

A licitação para a construção do novo fórum deve ser publicada no primeiro semestre deste ano. A previsão é que a obra, orçada em cerca de R$ 65 milhões, comece ainda em 2017 e seja concluída em três anos. O novo fórum terá 21 mil metros quadrados de área construída, sete pavimentos e capacidade para o funcionamento de gabinetes para 40 juízes.

MELHORIA

Durante a solenidade, o diretor do foro, juiz Paulo Tristão, deu as boas-vindas à comunidade e às autoridades e afirmou que a comarca tem sido atendida pelo Tribunal em suas necessidades para a melhoria do trabalho. Ele destacou os avanços trazidos pelo Seeu, que dará dinamismo às execuções penais, e a importância da instalação do Núcleo do PAI-PJ.

O magistrado ressaltou ainda a relevância da construção de um novo fórum para a comarca. “Não temos um fórum compatível à nossa demanda. Atualmente, o Judiciário funciona em quatro prédios da cidade. Em três deles, pagamos aluguel”, explica o juiz. Ele disse que a unificação das atividades em um único edifício será positiva para os cidadãos, além de permitir maior interação entre juízes e servidores. Tristão disse que a construção de um novo prédio atende a uma expectativa de décadas.

Na oportunidade, também foi lançado o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Seeu), que otimiza o controle de execuções penais

