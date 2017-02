Matrículas do SISU na UFJF acontecem nestas segunda e terça

Estudantes aprovados pelo Sisu devem fazer esta etapa nos dias 13 e 14 de fevereiro. Os calouros que vão ingressar na Universidade através do Pism devem se matricular presencialmente em 20 e 21 de fevereiro. (No caso do Pism, os estudantes têm até este domingo, 12, para realizarem a Pré-matrícula online, no site do Cdara). As datas são válidas para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares.

O estudante deve estar atento em relação ao dia, o local e o horário da matrícula. É necessário também observar a relação de documentos necessários na matrícula presencial, de acordo com o grupo escolhido. Caso o candidato não realize este procedimento de forma adequada, perderá a vaga.

As informações relacionadas à documentação e outras informações para o candidatos estão disponíveis no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara), para os inscritos pelo Pism e pelo Sisu.

Lista de espera e reclassificações

A lista é destinada aos estudantes que não foram aprovados em nenhuma das duas opções de curso na chamada regular ou para o aprovado na segunda opção que, independentemente de ter se matriculado, deseja se inscrever na primeira opção de curso.

O primeiro edital com os aprovados na UFJF pela Lista de Espera do Sisu e o primeiro edital de reclassificação do Pism serão divulgados no dia 22 de fevereiro no site da Cdara.

Para outras inforações, os interessados devem contatar a Central de Atendimento da UFJF, nos telefones (32) 2102-3911 e 2102-3978

Fonte: Assessoria UFJF