PJF oferece curso de formação para professores

A Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) está com inscrições abertas para os cursos oferecidos pelo Centro de Formação do Professor (CFP) em 2017. A iniciativa, desenvolvida pela Subsecretaria de Articulações das Políticas Educacionais e pelo Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação, busca incentivar a formação continuada dos profissionais do magistério da rede municipal. Os interessados podem se inscrever até o dia 19, acessando o formulário online.

Este ano, as propostas da formação continuada estão divididas em seis eixos: “Práticas Integradoras”; “Tecnologias Digitais”; “Educação, Diversidade e Relações Étnico-Raciais”; “Formação Continuada em Escolas Polos”, “Gestão da Escola”; “Projetos Artístico Culturais, Intercâmbios e Seminários” e “Parcerias da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e SE ”. O interessado preencherá o formulário online com os seus dados pessoais e escolher os cursos de sua preferência. Uma vez marcado, o curso não poderá ser trocado ou desmarcado.

Podem participar os profissionais que atuam nas escolas municipais, creches públicas e conveniadas, professores de bibliotecas e de projetos diversos. Após a inscrição, os interessados deverão comparecer ao CFP entre os dias 21 e 24, para realizar a validação da inscrição e comprovação da matrícula, munido de contracheque. O não comparecimento resultará na eliminação da inscrição no curso em que o interessado efetuou o cadastro.

O início das aulas será em março, de acordo com o cronograma da SE, e a carga horária variará de acordo com a opção. A programação completa pode ser encontrada no site da SE, no menu “Capacitação Profissional”. Dúvidas poderão ser solucionadas no CFP, pelo telefone 3690-7433.

