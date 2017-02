Vacina de febre amarela é prioritária para quem ainda não recebeu nenhuma dose

O combate à febre amarela avança em Juiz de Fora, embora nenhum caso tenha sido registrado até essa sexta-feira, 10, na cidade. As vacinas de combate a doença são disponibilizadas nas Unidades de Atendimento Primário à Saúde (UAPS) no período da manhã. As demais imunizações do calendário são aplicadas à tarde. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES- MG). O número de casos notificados em todo o Estado é de 987, o que representa um acréscimo de 33 novos casos da quinta-feira, 9, para a sexta-feira, 10.



Do total de 987 casos, 57 foram descartados e 98 confirmados. Também até o momento, 163 óbitos suspeitos foram registrados e 68 foram confirmados em Mina Gerais. Ao todo, 75 municípios apresentam casos suspeitos, e 39 estão com casos confirmados. O macaco encontrado morto na cidade, ainda não foi confirmado com a doença.



A orientação da SS é que as pessoas mantenham o cartão de vacinas atualizado. “A prioridade para receber a vacina é de quem ainda não recebeu nenhuma dose da imunização e para quem vai viajar para as áreas endêmicas. A SS recebeu mais que o dobro da quantidade de vacinas, mas a procura ainda está muito grande nos postos. As unidades receberam 20 mil doses na semana anterior”, ressalta o subsecretário de Vigilância em Saúde, Rodrigo Almeida.

Ele esclarece que a Secretaria aguarda uma liberação maior de vacinas pelo Estado. “Ainda não recebemos informação dos exames realizados nos animais, a PJF cumpriu todo o protocolo exigido pelo Ministério da Saúde e, possivelmente, teremos uma resposta do Governo do Estado na próxima semana. Tivemos o óbito dos animais, mas isso não justifica pânico por parte da população, a cidade ainda permanece fora da área de perigo”, avalia Almeida.



O que causa maior preocupação à Sub- Secretaria no momento, segundo ele, é a situação da dengue, embora não estejamos em uma área endêmica. “A população não deve se alarmar”, exclama e reitera o subsecretário.