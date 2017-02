Capixabas reagem a situações provocadas pela paralisação dos policiais

A paralisação dos policiais militares no Espírito Santo que causou mais de 121 homicídios e situações que vão desde saques a lojas, até o fechamento de escolas, unidades de saúde, agências bancárias, comércio, entre outros, causa medo nas pessoas, que deixam compromissos e rotinas de lado, em nome da sensação de segurança do lar. Atualmente, 1.631 militares do exército atuam no Espírito Santo, desse total, 298 militares foram deslocados de Juiz de Fora, para o Estado vizinho.



“As pessoas se trancaram em casa, aos poucos saem apenas para comprar suprimentos em supermercados ou almoçar. Os que podem fazer alguma parcela de seus trabalhos de casa estão fazendo, e alguns outros estão obedecendo aos patrões que exigiram a presença, mas muito relutantes. Eu estoquei água e comida e não pratiquei minhas atividades físicas diárias como sempre faço, também tive acessos de medo durante o sono, não dormi bem, sem paz”, relata o morador do bairro Jardim da Penha, na capital do Espírito Santo, Vítória, Júlio Marcos Bortolon Rodrigues.

De acordo com ele, as pessoas não discordam das reivindicações dos policiais, mas discordam do método adotado no protesto. “Eles precisam exigir as correções salariais dadas por lei e esse foi um dos piores métodos que eles poderiam ter escolhido. É tão ruim que está previsto por lei a sua proibição”, avalia.

Ainda de acordo com ele, houve uma pequena movimentação de moradores na rua onde mora, como uma rede de troca de informações. “Algumas pessoas colocaram cadeiras nas calçadas para ficarem de vigia, e os comércios todos que abriram, muito poucos, abriram somente com uma porta”, pontua.

A sensação de insegurança também foi verificada, com intensidades diferentes, no interior e até em pontos mais distantes da Capital. No bairro Coqueiral na cidade de Aracruz, por exemplo, um assalto cometido por 10 autores mobilizou moradores.



“Aqui a paralisação dos policiais não causou uma reação tão forte. Um assalto na vizinhança nos assustou. No último domingo, 5, percebemos uma movimentação estranha de um carro. Depois, percebemos que além desse primeiro, havia outro. De repente apareceram mais quatro automóveis e duas motocicletas. Eles pararam e passaram uma TV de um carro para o outro. Depois, abandonara o carro e o deixaram aberto”, conta a fotógrafa Maria Barra Costa.



Depois disso, os moradores descobriram que o automóvel abandonado era roubado, e que a casa de um vizinho tinha sido assaltada. “Eles entraram com os donos da casa presentes. Era um grupo com dez autores. Eles roubaram dois carros, dinheiro, documentos, e deixaram a família muito assustada. Eles machucaram o dono da casa com um pé de cabra, e ameaçaram cortar o dedo de uma criança, porque não achavam a chave de uma moto”, narra Maria.



A ocorrência, após dividida com os outros vizinhos, causou uma mobilização no bairro que conta com cerca de 5 mil habitantes. “Tivemos uma reunião com todos os moradores, na qual buscamos soluções, combinamos atitudes, como deixar as luzes de dentro das casas apagadas e as de fora acesas, para que eventuais assaltantes não conseguissem ver o que se passa dentro dos imóveis. Os motoristas do bairro passaram a dirigir com o farolete aceso mesmo de dia, tiveram a ideia de criar barreiras em algumas ruas, e estão fazendo rondas em turnos de duas horas”, destacou a fotógrafa.



Diante das reações sobre o caso, a psicanalista Valéria Fonseca chama atenção para como as pessoas lidam com a lei. “A pergunta que fica é: Se não tiver polícia, as pessoas não vão saber se comportar? Temos as leis e uma série de regras estabelecidas, mas essas ações de barbárie que acompanhamos mostram que essas leis não estão internalizadas como deveriam. Ou seja, elas pensam que se não há fiscalização, podem fazer o que quiserem, e isso está errado. Se a PM não estiver presente, a lei precisa continuar funcionando”, analisa.



A psicanalista ressalta que o pacto em situações extremas, as pessoas renunciam às funções em nome da segurança. “Há um pacto civilizatório estabelecido. Que diz, por exemplo, que, se eu não quero morrer, não posso matar, então todas as pessoas são proibidas de matar. Se esse pacto não é cumprido, como ficam as relações sociais?”, questiona.



O medo passa, então, a ser sintoma. “Se as pessoas não acreditam na lei, e ela não funciona, o pânico é instaurado”, pontua. A solução para o problema, segundo ela, é o combate a quem não respeita o pacto civilizatório. “Acredito que uma minoria esteja causando essas situações, enquanto as pessoas estão se escondendo em casa. É preciso que elas deixem seus lares e sigam para as ruas cuidar da cidade. Quem falou que precisa da polícia para garantir segurança? Nós todos e não só a polícia somos responsáveis pela segurança”, afirma Valéria.



Para ela, o discurso de autoridade do governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB) é um exemplo do que deve ser feito. “Ele fez um discurso de ordem, chamando as pessoas para a realidade. Se não trabalhar, vai perder o emprego. As pessoas precisam retomar suas atividades e ocupar as ruas novamente. Não dar o espaço para que uma minoria tome conta”, encerra a psicanalista.

