Settra autua quatro veículos em blitz de combate ao transporte irregular

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) realizou, na manhã dessa sexta-feira, 10, uma blitz da operação de combate ao transporte clandestino. A ação ocorreu na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na altura do Bairro Araújo,zona Norte, por volta das 6 horas, e durou cerca de duas horas, resultando na vistoria de 36 veículos de fretamento, dos quais quatro foram multados por estarem com a licença de transporte expirada.

A operação foi programada para o horário de maior movimento na região, devido ao transporte de estudantes e trabalhadores. Segundo o supervisor do Departamento de Fiscalização de Transporte e Trânsito, Eduardo Colleta, durante a operação, foi exigida a apresentação do Cartão do Autorizatário. “Este documento significa que o veículo está devidamente cadastrado na Settra”, explicou.

Os condutores autuados receberam penalidade prevista no artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece multas no valor de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CTB). Caso não regularizarem até o início da próxima semana, serão enquadrados na legislação municipal 9520/99, que proíbe a exploração de transporte coletivo de passageiros por ônibus, microônibus e outros veículos sem a devida regulamentação legal pelo município e prevê multas mais graves.

Coletta alertou para os benefícios de os usuários sempre procurarem por um transporte regularizado, apto a realizar o serviço na cidade. "Os veículos que passam pela vistoria estão em boas condições de uso, garantindo para os usuários higiene, conforto e, principalmente, segurança".

Outras operações estão programadas para os próximos dias. A Settra conta com um telefone para denúncia, que é o 3690-8218.

