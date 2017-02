Adolescente de 14 anos é apreendido por tráfico de drogas no Vila Ideal

Um adolescente de 14 anos foi apreendido por tráfico de drogas no bairro Vila Ideal, zona Sudeste, nessa quinta-feira, 9. Segundo informações da Polícia Militar (PM), ao notar a aproximação da viatura, o autor teria tentado se desfazer da droga que estava em um saco plástico, o arremessando no telhado de uma empresa.

A PM apreendeu 21 papelotes de cocaína e R$80 em dinheiro. O adolescente foi encaminhado para as autoridades competentes para que as medidas legais sejam tomadas.