PJF abre capacitação para pessoas com deficiência para inserção no mercado de trabalho

Estão abertas até o próximo dia 17 as inscrições para a primeira turma a ser formada pelo JF Orienta, uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur), que tem o objetivo de fazer ligação entre as empresas que disponibilizam vagas para pessoas com deficiência e os interessados em ocupar uma vaga. Em Juiz de Fora há, pelo menos, 107 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Desse total, 1534 possuem cadastro no site do JF Empregos.

“Primeiro, identificamos que apesar do aumento no nível de escolaridade e formação de pessoa com deficiência, e ao mesmo tempo, as empresas não estavam se tornando acessíveis com a mesma velocidade. As empresas ainda estão iniciando esse processo de acessibilidade, então, esse é o momento de preparar a pessoa com deficiência para que ela saiba o que vai enfrentar o mercado de trabalho”, esclareceu a chefe do Departamento de Políticas para as Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos (DPCDH), Thaís Altomar.



Ainda de acordo com ela, a capacitação é feita em turmas de 25 pessoas, em oito encontros, sendo um por semana, durante dois meses. Neles, os inscritos recebem informações sobre como se comportar em uma entrevista de emprego, compor um currículo, e sobre os direitos que possuem.



“A pessoa cega, por exemplo, se participa de um concurso público, ou de um processo seletivo, tem direito a um ledor, uma pessoa com formação, para fazer a leitura da prova, ou descrever o ambiente, e o recrutador, no caso de uma entrevista. Nesses casos, a pessoa que enxerga sai com a vantagem em relação a outra que não pode ver”, exemplificou Thaís. Ela comenta ainda que esses encontros vão ajudar a minimizar as situações que podem trazer problemas aos candidatos às vagas de emprego. A intenção é que a capacitação se torne permanente e atinja a todos os inscritos do JF Empregos.



As empresas precisavam, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Abraão Ribeiro, cumprir a Lei de 1991, que as obriga a ter no mínimo 2% e no máximo 5% da capacidade de mão de obra formada por pessoas com deficiência. “Do outro lado tínhamos as pessoas com deficiência que precisam trabalhar, precisam ter renda. No entanto, faltava um link entre essas duas pontas. Então o JF Orienta vem para fazer essa ponte”, reiterou.



O prefeito Bruno Siqueira frisou o avanço nas políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência e lembrou que a crise enfrentada na empregabilidade também as afeta. “Esse projeto vem para conciliar a necessidade desses juiz-foranos com os empresários. Precisamos ir além da solicitação legal, e contarmos com toda a capacidade e qualificação desses cidadãos para avançarmos ainda mais”, pontuou.

O vereador João Coteca (PR) presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, comentou que o projeto é fundamental para quem precisa acessar o mercado de trabalho. Além disso, ressaltou o contato com as pessoas com deficiência para levantar demandas. “Conheço as dificuldades dessas pessoas. O trabalho social que desenvolvo lida com que precisa de cadeiras de rodas e muletas. Percebo que o emprego não pode ser uma barreira, por isso, precisamos interagir e intervir, para que todos tenham acesso”, afirmou.

ACESSIBILIDADE PARA ALCANÇAR A EMPREGABILIDADE



O site do JF empregos recebeu uma série de atualizações para se tornar mais acessível às pessoas com deficiência, entre as mudanças, está o contraste de cores, tamanho das letras, audiodescrição de imagens e conteúdo em Língua Brasileira de Sinais (Libras).



Além disso, a gerente do Departamento de Trabalho, Emprego e Renda da Sedettur, Leila Abrahão, destacou que as vagas destinadas às pessoas com deficiência estão em destaque na página, para torná-las ainda mais próximas dos candidatos. “Precisamos facilitar a seleção, então os currículos precisam demonstrar claramente as habilidades, experiências profissionais e objetivos, porque muitas vezes eles não estão descritos, embora estejam presentes. Por isso, a capacitação é primordial”. As inscrições para o JF Orienta podem ser feitas presencialmente no Departamento de Políticas para as Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos (DPCDH) na Rua São Sebastião, 750, ou pelo telefone, 3690-7799.