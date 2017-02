Zona Rural de JF deve receber cobertura de telefonia celular e dados até o fim do ano

Em visita ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio Miranda Magalhães Júnior em Belo Horizonte, na quarta-feira, 8, a Comissão Especial de Telefonia, Comunicação e Internet Móvel e a Comissão de Eletrificação Rural da Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora, além de representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do departamento de Planejamento e Ordenamento Territorial da Prefeitura de Juiz de Fora reafirmaram a intenção de trazer a cobertura de celular e comunicação de dados para os distritos rurais da cidade. O que pode acontecer, conforme a previsão, até o final de 2017.



Os novos integrantes das Comissões compareceram à reunião para se apresentar ao secretário e receberam, conforme o presidente do grupo, sinalizações favoráveis em relação à matéria. “O secretário foi taxativo quando disse que nada mudou. Juiz de Fora continuará integrando o Programa Minas Comunica II e, se tudo correr dentro do esperado o contrato de prestação de serviços e os trabalhos de campo devem ser iniciados em até 90 dias”, destacou o presidente das duas Comissões, Vagner de Oliveira.



Ele explicou que o Programa era responsabilidade do Instituto de Geoinformação e Tecnologia (IGTec) e passou a ser atribuição da Fundação João Pinheiro. O grupo visitou a instituição, que deve dar sequência a transformação dos núcleos rurais em distritos, requisito para a participação no projeto.

COBRANÇA DE MELHORIAS NOS SINAIS DE TELEFONIA E DADOS



Em 2014, as operadoras de telefonia Tim, Oi, Claro e Vivo assinaram um acordo com o Estado, no qual se comprometiam a ampliar a capacidade de transmissão de sinal, com uma série de procedimentos, não só para a melhoria do serviço, como também do atendimento nas lojas. No entanto, três anos após a assinatura do termo, as prestadoras de serviço de telefonia continuam integrando o ranking de empresas com maior número de reclamações em Juiz de Fora. Entre as que assinaram o acordo, três, Oi, Vivo e TIM são, nessa seqüencia, as mais reclamadas.



De acordo com Oliveira, também durante a visita a BH, as comissões da Câmara também se reuniram com as operadoras para cobrar os investimentos prometidos. “Essa é uma preocupação muito grande para nós, porque precisamos que o serviço prestado com uma qualidade maior. Durante a conversa com as operadoras, elas também reafirmaram esse compromisso e, inclusive, a TIM se comprometeu a instalar 11 sites 4G e três 3G, a Oi um novo site e 20 novos pontos de Banda Larga, e a Claro definiu que vai instalar mais três sites. A Vivo ressaltou que vai atuar para manter a qualidade do sinal, afirmando que já presta o serviço 4G na cidade”, encerra o vereador.