Adolecentes são apreendidos por assassinato e tentativa de homicídio na Zona Sul

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios apreendeu dois adolescentes, ambos com 17 anos, na tarde dessa quarta-feira, 8, suspeitos de participação em um assassinato e em uma tentativa de homicídio no bairro Vale Verde, ambos ocorridos na última segunda-feira, 6, zona Sul. Depois de informações de campo e testemunhais, os investigadores conseguiram localizar os rapazes, com o auxílio da Polícia Militar (PM).

Os crimes teriam sido motivados, conforme os adolescentes, por conta de uma rixa entre eles e as vítimas, moradoras do bairro Santa Efigênia. Os adolescentes foram encaminhados para a Justiça, com o pedido de acautelamento. Conforme a PC, testemunhas confirmaram as autorias do crime.