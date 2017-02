Militares do exército de Juiz de Fora são enviados para patrulha no Espírito Santo

Militares do 10º Batalhão de Infantaria de Juiz de Fora foram enviados para auxiliar na segurança do estado do Espírito Santo nessa quinta-feira, 9. De acordo com o Major Alexandre Nepomuceno, oficial de comunicação social da 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha), 80 soldados foram enviados a Vitória na manhã dessa quinta pelo aeroporto Francisco Álvares de Assis, o aeroporto da Serrinha. No início da tarde, mais 40 militares embarcaram em um voo para a capital capixaba.

“Ainda não temos informação sobre as cidades para onde esses 120 militares serão enviados, estamos agindo de acordo com as ordens do escalão superior”, explicou o major. “Também não sabemos ao certo por quanto tempo eles ficarão no Espírito Santo. As ordens recebidas até o momento são para que os soldados permaneçam ali até que a ordem seja restabelecida”.

A situação no Espírito Santo está instável desde a última sexta-feira, 3, quando as esposas dos policiais militares do estado se manifestaram pelo reajuste salarial dos profissionais. A PM anunciou greve e, desde então, parou de patrulhar as ruas.

Em publicação no Diário Oficial do estado na quarta-feira, 8, o comando da segurança pública foi repassado às Forças Armadas. A autoridade encarregada é o general de brigada Adilson Carlos Katibe, comandante da força-tarefa conjunta. Ao todo, mil soldados do exército e 300 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública estão sendo transferidos para Vitória. As outras cidades também estão recebendo reforços.