PJF institui Comitê Estratégico para trabalhar desenvolvimento da cidade

Na tarde dessa quarta-feira, 8, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) instituiu o Comitê Estratégico do município, que tem como objetivo priorizar e gerenciar metas, projetos e propostas que visem ao desenvolvimento da cidade de forma eficiente e sustentável. O Decreto que trata do Comitê Estratégico foi assinado pelo prefeito Bruno Siqueira, durante evento realizado no auditório do Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), no Bairro Araújo, zona norte da cidade, e será publicado nos Atos do Governo nos próximos dias.

Para o prefeito Bruno Siqueira, "a criação deste comitê é de grande relevância para a continuidade do que já vinha sido trabalhado desde 2014 com o ´Comitê Gestor', agora denominado ´Comitê Financeiro', que tem como finalidade controlar os gastos da administração, verificando as prioridades da gestão". Ele ressaltou que "o Comitê Estratégico vai garantir o compromisso do Plano de Governo da gestão 2017-2020 de fiscalizar e orientar os trabalhos que deverão ser implementados pelas secretarias, o que vai contribuir com o desenvolvimento organizado da cidade. Bruno também enumerou as atribuições do comitê.

Para o coordenador do Comitê Estratégico, e secretário de Planejamento e Gestão, Argemiro Tavares, "o comitê poderá discutir mecanismos que facilitem o desenvolvimento da cidade de forma planejada, sem onerar o Poder Executivo, tendo em vista o atual cenário econômico vivenciado pelo Brasil, que vem dificultando a atuação dos municípios nos mais variados setores".

O Decreto referente ao Comitê Estratégico prevê, ainda:

- Monitorar e controlar o andamento dos projetos propostos até a sua implantação;

- Propor indicadores que permitam a avaliação da eficiência dos projetos;

- Apresentar propostas sobre saúde, educação, cultura, mobilidade urbana, meio ambiente, turismo, desenvolvimento econômico e demais áreas de interesse do município.

A execução dos projetos advindos das propostas apresentadas pelo Comitê Estratégico ficará sob responsabilidade de cada setor envolvido das administrações direta e indireta da PJF, conforme suas atribuições e competências, podendo o comitê requisitar informações e documentos necessários para realização e efetivação de suas atribuições e trabalhos. Também saberá ao comitê estabelecer prazos de respostas para as informações solicitadas.

Fazem parte do comitê, além do secretário de Planejamento e Gestão, o vice-prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas; a secretária de Saúde (SS), Elizabeth Jucá; os secretários de Meio Ambiente (SMA), Luis Cláudio Santos Pinto; de Comunicação Social (SCS), Michael Guedes; de Transporte e Trânsito (Settra), Rodrigo Tortoriello; e o superintendente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rômulo Rodrigues Vieira. Eles se reunirão periodicamente para tratar das atribuições previstas no decreto.