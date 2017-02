Homem é atingido por trem no Poço Rico

Um homemde 40 anos foi atingido por um trem no início da tarde dessa quinta-feira, 9, no bairro Poço Rico, zona Sudeste. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um militar da corporação que estava de folga passava pelo local e prestou atendimento a vitima até a chegada das equipes de resgate. Também de acordo com os bombeiros, o homem sangrava e não respondia a estímulos verbais.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) e apresentava sinais de embriaguez. O maquinista afirmou que o homem caminhava nos trilhos e que chegou a acionar o freio de emergência, porém não foi possível evitar o choque.