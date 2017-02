Polícia Civil faz a maior apreensão de drogas sintéticas de Juiz de Fora

A Polícia Civil (PC) fez a maior apreensão de drogas sintéticas da cidade. Foram apreendidos 3.500 comprimidos ecstasy, 22 mil pontos de LSD e 1,6 kg de MD (príncipio ativo do ecstasy). Os entorpecentes foram encontrados em um apartamento localizado na Avenida dos Andradas, no bairro Morro da Glória, região Central.



A operação denominada “Bomboniere” deflagrada pela Delegacia Especializada Antidrogas prendeu um jovem de 22 anos, que vendia a droga pelas redes sociais. O autor é do município Rio Novo, mas morava em Juiz de Fora no imóvel alugado. O autor também trabalhava como auxiliar de xerox em uma faculdade particular.



Ainda segundo informações da PC , a droga vinha do estado de Rôndonia e chegava a cidade por meio dos Correios.