4ª Região de Polícia Militar realiza troca de comando

Na manhã desta quarta-feira, 8, o prefeito Bruno Siqueira, junto com autoridades políticas, civis, militares e eclesiais, compareceu à solenidade de passagem de comando da 4ª Região de Polícia Militar, que aconteceu no pátio do 2º Batalhão, no Bairro Santa Terezinha. Após um ano na função, o Coronel Wagner Eustáquio da Silva Almeida deixa o comando, para assumir a direção de comunicação organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A partir de agora, quem está à frente do comando da PMMG em Juiz de Fora, e nas outras 85 cidades da região, é o Coronel Alexandre Nocelli.

Em seu discurso, o novo comandante destacou que são muitos os desafios que o esperam e motivam: “Vou trabalhar com afinco, perseguindo a racionalidade administrativa e a efetividade operacional, binômio que elegi como foco de atuação da nossa região. Vou cumprir à risca as diretrizes e prestar um serviço de excelência à comunidade das 86 cidades subordinadas à 4ª RPM”.

O coronel Wagner despediu-se da 4º RPM agradecendo a todos que, num trabalho conjunto, permitiram que a corporação vencesse desafios e cumprisse seu papel.

