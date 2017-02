A Polícia Militar (PM) na madrugada dessa quinta-feira, 9, encontrou 16 cartuchos calibre 38 no bolso da blusa de frio de um adolescente de 17 anos no bairro Marumbi, zona Leste. Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o adolescente foi conduzido para delegacia acompanhado do seu pai para que medidas cabíveis sejam tomadas. O material encontrado foi apreendido.